De oudste dochter van de eerste Amerikaan in de ruimte treedt in de voetsporen van haar vader. Laura Shepard Churchley gaat op 9 december mee met een toeristische vlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos.

Ze neemt plaats in de raket New Shepard, die naar haar vader is vernoemd. Shepard en vijf andere inzittenden gaan dan naar de rand van de dampkring.

Alan Shepard maakte zestig jaar geleden, op 15 mei 1961, een ruimtevlucht. Zijn raket steeg op, vloog naar een hoogte van 187 kilometer en landde vervolgens in de Atlantische Oceaan. Van begin tot eind duurde de missie een kwartier. Het was het Amerikaanse antwoord op de vlucht van de Rus Yuri Gagarin, die een maand eerder als eerste mens ooit naar de ruimte was gegaan.

De vlucht van Laura Shepard en de andere inzittenden zal ongeveer even lang duren als de missie van haar vader. De raket stijgt op vanaf de ruimtebasis van Blue Origin bij het plaatsje Van Horn in de Amerikaanse staat Texas. Het vaartuig gaat naar ruim 100 kilometer hoogte en landt vervolgens weer in Texas.

Onder de andere passagiers volgende maand zijn zakenman Lane Bess en zijn zoon Cameron. Zij worden de eerste ouder en kind die samen de aarde verlaten. Ook tv-presentator Michael Strahan mag naar de ruimte, als tweede journalist ooit. De andere twee reizigers zijn zakenmannen Dylan Taylor en Evan Dick.

Blue Origin hoopt in de toekomst meer van zulke reizen richting de ruimte te verkopen. De vlucht van volgende maand wordt de derde met mensen aan boord.