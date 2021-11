Providers zien meer internetverkeer nu er strengere coronamaatregelen gelden, blijkt uit een rondgang van NU.nl. KPN meldt dat het thuiswerkverkeer vorige week met bijna een derde is toegenomen.

In de eerste week dat de nieuwe maatregelen van kracht waren, steeg het thuiswerkverkeer bij KPN gemiddeld tussen de 25 en 30 procent in vergelijking met de eerste week van november. Toen gold het advies om zo veel mogelijk thuis te werken nog niet.

"In het eerste weekend na de strengere maatregelen zagen we al een toename van het streamingverkeer", vertelt Paul Slot, manager infrastructuur van KPN. "Sinds vorige week maandag is de toename van het thuiswerkverkeer duidelijk waarneembaar. Sterker nog: we zagen het aflopen week steeds verder toenemen. De verwachting is dat het dataverkeer door thuiswerken ook in de tweede week verder zal stijgen."

Het lijkt er wel op dat het thuiswerkadvies minder strikt wordt opgevolgd dan begin dit jaar. Zo ziet KPN dat de huidige verkeersniveaus momenteel op ongeveer twee derde van de volumes liggen in vergelijking met de eerste week van maart 2021. "Het dataverkeer vertoonde toen sterkere pieken en ook de zaagtand, gevormd door de online meetings op het hele en halve uur, was sterker waar te nemen."

Het thuiswerkverkeer dat KPN meet, maakt deel uit van het totale internetverkeer van de provider. Omdat het thuiswerkverkeer met bijna een derde is gestegen, is het volgens een woordvoerder aannemelijk dat ook het totale internetverkeer is gestegen. Specifieke cijfers daarvan zijn niet bekend.

Nieuw record aan dataverbruik

Ook Ziggo merkt een stijging van het internetverkeer sinds de coronamaatregelen zijn aangescherpt, vertelt een woordvoerder. Het downloadverkeer is de afgelopen twee weken met 8 procent gestegen. Het uploadverkeer, waaronder bijvoorbeeld vergaderingen via Teams of Zoom vallen, is 15 procent hoger.

Ziggo zag vorige week zondag, één dag nadat de nieuwe maatregelen van kracht waren geworden, zelfs een record aan dataverbruik op het vaste netwerk. Nog nooit vonden er bij de provider zoveel videostreams en ander downloadverkeer tegelijk plaats.

Het nieuwe record, waarvan de provider niet precies wil zeggen hoe hoog het is, is te verklaren door een combinatie van factoren. "Het komt door het toegenomen datagebruik in het algemeen, de Formule 1-race van Brazilië die toen werd uitgezonden en de gedeeltelijke lockdown die van kracht is", zegt een woordvoerder.

T-Mobile meldt vorige week een lichte stijging van het dataverkeer op zijn netwerk te hebben gezien als gevolg van de gedeeltelijke lockdown. "Al is die niet zo heftig als tijdens de eerste lockdown. Op basis van onze ervaringen verwachten we dat het dataverkeer zal toenemen wanneer de maatregelen strikter worden", aldus een woordvoerder.