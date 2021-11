De Russische mediawaakhond Roskomnadzor heeft dertien techbedrijven de opdracht gegeven om voor het einde van dit jaar een kantoor in Rusland te openen. Het gaat om onder meer Apple, Google, Telegram, Twitter en TikTok. Doen de bedrijven dit niet, dan volgen er sancties.

Hierbij kan het onder andere gaan om een advertentieverbod voor de bedrijven, meldt de waakhond in een door persbureau Reuters ingezien statement. Hoe de bedrijven precies "aanwezig" moeten zijn in Rusland, is niet bekendgemaakt.

Sinds 1 juli geldt er in Rusland een nieuwe wet die techbedrijven met meer dan 500.000 Russische gebruikers verplicht een kantoor in het land te openen. Ook moeten de bedrijven de persoonsgegevens van Russische gebruikers opslaan in Rusland. Het land wil met de wet minder afhankelijk worden van westerse techbedrijven.

Rusland zat dit jaar al vaker achter buitenlandse techbedrijven aan. Meerdere bedrijven, zoals Twitter en Google, kregen de opdracht om volgens Rusland illegale content van hun platform te verwijderen.

Toen Twitter dit volgens het land niet deed, werd de laadsnelheid op het platform moedwillig vertraagd. Als gevolg hiervan was de dienst lastig te gebruiken in Rusland.

Ook haalden Apple en Google een verkiezingsapp van oppositieleider Alexei Navalny uit hun appwinkels, omdat Rusland de Amerikaanse bedrijven zou beschuldigden van inmenging in de Russische verkiezingen als ze de app zouden laten staan.