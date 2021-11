De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft woensdagochtend een raket gelanceerd om een sonde naar de ruimte brengen die tegen een planetoïde aan moet botsen. Daarmee moet de baan van het gesteente worden veranderd, iets wat nooit eerder is geprobeerd.

Een Falcon 9-raket van SpaceX steeg om 7.21 uur (Nederlandse tijd) op vanaf de Vandenberg Space Force Base. Hij brengt een sonde naar de ruimte met als doel zich te pletter te vliegen tegen een rots hier 11 miljoen kilometer vandaan.

De missie wordt de Double Asteroid Redirection Test (DART) genoemd en is de eerste stap naar een nieuw afweergeschut voor de aarde. Mocht er ooit een grote rots recht op de aarde afkomen, dan moet deze missie ervoor zorgen dat de rots wordt afgeketst voordat die veel schade kan aanrichten. Overigens wordt de aarde regelmatig bestookt met planetoïden en ruimtepuin, maar die zijn meestal klein genoeg om op te branden voordat ze op de grond neerkomen.

Het DART-schip van 610 kilogram gaat op weg naar een planetoïde met de naam Dimorphos, die een diameter van 163 meter heeft. Dat rotsblok zweeft als een maan om de grotere planetoïde Didymos (met een diameter van 780 meter) heen. Beide stenen komen in hun constante vlucht rond de zon relatief dicht bij de aarde.

Rots is een ideaal testobject

Het doel is om het DART-schip tegen Dimorphos aan te laten botsen als die het dichtst bij de aarde staat: op een afstand van 11 miljoen kilometer. Door die afstand vormt het rotsblok geen probleem voor de aarde, maar daardoor is Dimorphos wel een ideaal testobject.

NASA zegt dat niet alleen de afstand ideaal is, maar dat ook de baan van het rotsblok goed berekend kan worden. Het formaat van de planetoïde is eveneens gunstig. Want hoewel deze rots geen gevaar vormt, zou een planetoïde met dezelfde afmeting die wél op de aarde afkomt zeer gevaarlijk zijn.

Het duurt tien maanden voordat de ruimtesonde Dimorphos bereikt. Het doel is om hem dan met een snelheid van zo'n 22.000 kilometer per uur tegen het rotsblok aan te laten botsen. De impact van de knal moet volgens wetenschappers groot genoeg zijn om de planetoïde "een zetje" te geven, waardoor haar baan rond Didymos verandert.

Als alles goed gaat, zal de planetoïde vanaf dat moment iets sneller om haar 'grote broer' heen vliegen. Nu doet Dimorphos er 11 uur en 55 minuten over, maar als ze er straks 73 seconden minder over doet, noemt NASA de missie een succes. Zo'n klein zetje zou de aarde al kunnen beschermen als een rotsblok er daardoor net langs scheert in plaats van op het aardoppervlak neerstort.