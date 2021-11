Een arts uit Wallonië wordt ervan verdacht zo'n tweeduizend Covid Safe Tickets (de Belgische coronapas) te hebben vervalst. Dat zegt de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale tegen nieuwszender LN24.

De zaak kwam aan het licht doordat de arts mensen uit uiteenlopende plaatsen in Wallonië vaccineerde. Uit onderzoek bleek dat hij zo'n tweeduizend valse vaccinaties had geregistreerd.

De arts wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Ook mag hij geen Covid Safe Tickets meer aanvragen. De uitgegeven coronapassen zijn ongeldig verklaard. De minister zegt dat mensen met een valse pas alsnog voor vaccinatie worden uitgenodigd.

Morreale noemt het handelen van de dokter "een vertrouwensbreuk met betrekking tot gevaccineerde mensen en tot alle artsen die in vaccinatiecentra werken".

De minister onderneemt juridische stappen als dat nodig is. "Dit is onverantwoord gedrag dat het leven van mensen in gevaar brengt", aldus Morreale. Ook de mensen met een valse coronapas kunnen vervolgd worden.