De lancering van de James Webb-ruimtetelescoop is opnieuw uitgesteld. Vanwege een incident moet de telescoop op mogelijke beschadigingen onderzocht worden, meldt ruimteorganisatie NASA.

In september werd bepaald dat de James Webb-telescoop op 18 november zou worden gelanceerd vanaf de Europese ruimtebasis in de Frans-Guyaanse stad Kourou. De lancering is nu verplaatst naar op zijn vroegst 22 december. Het uitstel hangt samen met een incident bij het koppelen van de ruimtetelescoop aan de raket Ariane 5. Deze raket moet de telescoop naar de ruimte brengen.

Een spanband waarmee de ruimtetelescoop aan de draagraket werd vastgemaakt, liet plotseling los. Dat veroorzaakte volgens NASA "een trilling in het hele observatorium". De ruimtevaartorganisatie doet nu extra onderzoek om er zeker van te zijn dat de telescoop niet is beschadigd.

De James Webb-telescoop is de opvolger van de Hubble, waarmee in de afgelopen dertig jaar belangrijke en iconische foto's van het heelal zijn gemaakt. Deze oude telescoop zweeft nog steeds in een baan rond de aarde.

De nieuwe telescoop kan door verbeterde technologie meer vastleggen dan de Hubble. De James Webb-telescoop moet vroege sterrenstelsels, verre planeten en mogelijke sporen van de oerknal vastleggen die niet door de Hubble-telescoop geregistreerd kunnen worden.

De James Webb-telescoop is sinds 1996 in ontwikkeling. Al vroeg ontstond het plan om hem in 2007 te lanceren, maar de lancering werd steeds uitgesteld vanwege technische problemen en benodigde aanpassingen.