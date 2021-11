Ontwikkelaar Kojima Productions van het actieavonturenspel Death Stranding heeft een afdeling opgericht om films en televisieseries te maken, zo meldt de gamestudio op Twitter.

"De nieuwe afdeling krijgt de taak om samen te werken met creatieve en getalenteerde professionals in de televisie-, muziek- en filmwereld, maar ook in de game-industrie", zegt Riley Russell van de filmafdeling tegen Gamesindustry.biz.

Er zijn nog geen films of series van de in Los Angeles gevestigde afdeling aangekondigd. Voorlopig gaat de filmafdeling "zich eerst focussen op het grijpen van kansen in de film- en televisiewereld".

Kojima Productions is de gamestudio van Metal Gear-bedenker Hideo Kojima. Na zijn vertrek bij de Japanse spelontwikkelaar Konami in 2015 richtte Kojima zijn eigen gamestudio op. Die ontwikkelde vervolgens samen met Sony Death Stranding, dat in 2019 uitkwam voor de PlayStation 4. Het spel is sindsdien ook verschenen voor pc en de PS5. Kojima Productions heeft nog geen nieuwe game aangekondigd.