Game-uitgever Activision Blizzard ligt al maanden onder vuur vanwege discriminatie en seksisme op de werkvloer. Dit is er allemaal gebeurd.

Activision Blizzard is een bedrijf dat bekende games als Call of Duty en World of Warcraft uitgeeft.

In juli spant het California Department of Fair Employment een rechtszaak tegen de uitgever aan. Dat gebeurt naar aanleiding van een tweejarig onderzoek waaruit bleek dat vrouwelijke medewerkers van het bedrijf worden gediscrimineerd. Zo zouden ze minder verdienen dan mannen met dezelfde baan, minder snel promotie maken en vaker te maken krijgen met seksuele intimidatie.

Aanvankelijk reageert Activision Blizzard afkeurend op de zaak. Woordvoerders van het bedrijf en topvrouw Frances Townsend zeggen dat de rechtszaak een verkeerd beeld geeft van de situatie op de werkvloer. De uitspraken worden vervolgens door honderden huidige en voormalige werknemers bekritiseerd. Het personeel kondigt een staking aan en wil beleidsveranderingen afdwingen, zoals het openbaar maken van salarissen.

Activision Blizzard-directeur Bobby Kotick biedt een week na de indiening van de aanklacht zijn excuses aan en erkent dat het bedrijf aanvankelijk niet begripvol heeft gereageerd. "We moeten respect tonen voor alle ervaringen en de gevoelens van mensen die op welke manier dan ook slecht zijn behandeld", schrijft hij in een bericht aan werknemers. "Het spijt me dat we niet voldoende empathie en begrip hebben getoond."

Staking en vertrek van mensen in topfuncties

Een dag later leggen werknemers op het hoofdkantoor van Blizzard hun werk neer. Ook mensen die op afstand werken, doen mee met de staking. Ze vinden dat Kotick de belangrijkste problemen niet aanpakt.

Blizzard-directeur J. Allen Brack schrijft in een bericht aan zijn medewerkers dat het in de zaak beschreven gedrag "compleet onacceptabel is". Op 3 augustus verlaat hij het bedrijf. Naar eigen zeggen doet hij dat vanwege de schokkende berichten die naar buiten zijn gekomen. Overigens waren hij en andere hooggeplaatste medewerkers volgens onderzoek van Californië wel op de hoogte van de misstanden binnen het bedrijf.

Tijdens overleg over de kwartaalcijfers van Activision Blizzard zegt Kotick tegen investeerders dat er geen ruimte voor intimidatie is binnen het bedrijf. "Mensen zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden." In de maanden daarna vertrekken meerdere mensen bij de game-uitgever. Onder hen zijn Diablo 4-regisseur Louis Barraga, levelontwerper Jesse McCree en World of Warcraft-designer Jonathan LeCraft.

Activision Blizzard-directeur Bobby Kotick. Activision Blizzard-directeur Bobby Kotick. Foto: Getty

Aanpassingen zijn mogelijk niet genoeg

Kotick zegt eind oktober dat hij het bestuur heeft gevraagd zijn compensatie te verlagen tot 62.500 dollar, volgens hem het laagste bedrag dat onder de Californische wet is toegestaan. Zijn loon mag pas weer omhoog als de problemen rond discriminatie en seksuele intimidatie binnen het bedrijf zijn opgelost, zegt hij.

Ook komt Activision Blizzard met een zerotolerancebeleid op het gebied van intimidatie. Iemand die zich eraan schuldig maakt, krijgt geen waarschuwing en moet direct vertrekken. Daarnaast wil het bedrijf uiteindelijk voor de helft uit vrouwen en transgender personen bestaan en belooft Kotick transparanter te werken en de salarissen gelijk te trekken.

Doodsbedreiging en ingrijpen bij onderzoek naar intimidatie

Maar daarmee eindigt het niet. Op 16 november schrijft The Wall Street Journal dat Kotick eigenhandig een onderzoek naar seksuele intimidatie heeft verstoord. Ook zou hij in 2006 een assistent met de dood hebben bedreigd. Vanwege dat bericht gaan werknemers opnieuw in staking en starten ze een petitie waarin ze het vertrek van Kotick eisen. Honderden werknemers ondertekenen de petitie.

The Wall Street Journal meldt ook op basis van ingewijden dat Kotick in een bestuursvergadering heeft gezegd te zullen vertrekken als het wangedrag op de werkvloer niet wordt opgelost. Toch blijft het vaag in welk geval Activision Blizzard vindt dat de problemen zijn opgelost. Ook een duidelijke deadline ontbreekt.