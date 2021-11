De app TikTok werkt na een onderbreking van vijf maanden weer in Pakistan, meldt de Pakistaanse telecomtoezichthouder PTA. Het was de vierde keer dat de app in het land was geblokkeerd, omdat die gebruikers toestond "ongepaste beelden" te delen.

In juli werd TikTok ontoegankelijk gemaakt voor gebruikers in Pakistan. Niet alle beelden die in de app werden gedeeld, stroken met de regels van het land. Dit betekent dat onder meer spottende video's over religie niet worden getolereerd. Ook is mogelijk onzedelijk materiaal niet welkom. Welke TikTok-video's niet aan de regels voldeden, is niet bekendgemaakt.

Sinds de laatste blokkade is de toezichthouder met TikTok blijven praten over aanpassingen, zodat er meer controle is op video's die niet stroken met de Pakistaanse regels. De videoapp heeft beloofd dat gebruikers die continu illegaal materiaal uploaden van het platform zullen worden geweerd.

De PTA blijft de dienst in de gaten houden "om ervoor te zorgen dat onwettige inhoud niet wordt verspreid".