Klanten met een T-Mobile Thuis-pakket kampten maandagochtend met internet- en tv-problemen door een storing. Op Allestoringen.nl kwamen sinds 9.00 uur honderden meldingen binnen. Inmiddels is de storing verholpen, meldt een woordvoerder. Hoeveel gebruikers er precies last van hadden, is onduidelijk.

"We ontvangen meldingen dat een aantal van onze klanten problemen ondervindt met internet en tv. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak en de oplossing. Excuses voor het ongemak", schreef de provider maandagochtend op zijn website.

Een woordvoerder vertelt dat het internetprobleem niet de hele verbinding van T-Mobile trof. "Klanten konden bepaalde websites niet bezoeken. Andere waren wel bereikbaar", aldus de zegsvrouw.