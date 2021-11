Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, maakt van het versleutelen van berichten in Facebook Messenger en Instagram pas in 2023 de standaard. Dat schrijft Meta-topvrouw Antigone Davis in The Telegraph.

Chats van Messenger en Instagram werden vorig jaar samengevoegd, zodat gebruikers van de verschillende diensten met elkaar konden praten. Het is al wel mogelijk om de berichten te versleutelen zodat ze beter beveiligd zijn, maar die optie staat standaard niet aan. Met de functie worden berichten omgezet in een reeks tekens, die alleen door de ontvanger en verzender ontcijferd (en dus gelezen) kunnen worden.

De verwachting is dat de versleutelde chats pas in 2023 automatisch zijn ingeschakeld, omdat er zorgen bestaan over de veiligheid van gebruikers. Meta wil namelijk niet dat het vermogen van de platforms om criminele activiteiten tegen te gaan, wordt verstoord door de aanpassing.

Eerder sprak Meta nog van standaard versleuteling "ergens in 2022". Dat wordt uitgesteld omdat het bedrijf "het goed wil aanpakken". Berichten op WhatsApp, de andere chatdienst van Meta, worden al langere tijd automatisch versleuteld.