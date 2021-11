WhatsApp past zijn beleid over de databescherming van Europese gebruikers aan. In de praktijk verandert overigens niets, wel zal de dienst duidelijker maken hoe het omgaat met informatie van gebruikers, schrijft de BBC maandag.

De aanpassingen worden gedaan nadat WhatsApp begin 2021 een zeer hoge boete van 225 miljoen euro kreeg opgelegd. De Ierse privacywaakhond vond onder meer dat de chatdienst niet transparant genoeg was over hoe informatie van gebruikers werd gedeeld. Daarmee voldeed het bedrijf niet aan de Europese privacywetgeving.

WhatsApp schrijft die regels nu duidelijker op. De aanpassingen zijn bedoeld om "onze werkwijze van meer detail te voorzien" en worden alleen in Europa doorgevoerd. De regels moeten meer informatie bevatten over hoe het bedrijf data verzamelt en gebruikt, bijvoorbeeld waarom data worden bewaard, wanneer gegevens worden verwijderd en hoe ze zijn beveiligd.

Hoewel WhatsApp zijn bewoordingen aanpast, verandert er in de praktijk niets. "Er zijn geen aanpassingen in onze werkwijze of in contractuele overeenkomsten met gebruikers", zegt een woordvoerder. "Gebruikers hoeven nergens mee in te stemmen of actie te ondernemen om WhatsApp te blijven gebruiken."

Het bedrijf is het niet eens met de Ierse boete en gaat daarom in beroep. "We zijn van mening dat alle informatie al beschikbaar was voor onze gebruikers." De dienst benadrukt dat berichten altijd versleuteld zijn en dat alleen de verzender en ontvanger ze kunnen bekijken.