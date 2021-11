Spotify speelt de nummers van een albums voortaan niet meer automatisch op willekeurige volgorde af. De muziekdienst heeft op verzoek van zangeres Adele de shuffleknop bij albums verwijderd.

"Dit was het enige verzoek dat ik had in onze voortdurend veranderende industrie", reageerde Adele via Twitter op het nieuws dat de optie niet meer standaard is ingeschakeld bij muziekalbums.

"We maken onze albums met zoveel zorg en denken ook niet voor niets na over de volgorde van de liedjes. Onze kunst vertelt een verhaal en die verhalen moeten beluisterd worden zoals ze bedoeld zijn. Dank je wel voor het luisteren, Spotify." De Zweedse muziekdienst reageerde daarop met de woorden: "We doen alles voor jou."

Geen knop meer, maar willekeurig laten afspelen kan nog steeds

Het is overigens nog steeds mogelijk om nummers in een willekeurige volgorde af te spelen. Bij een album staat weliswaar geen shuffleknop meer, maar als je een willekeurig liedje in de lijst aanklikt, verschijnt de optie wel. Op de vraag waarom dat zo is, heeft Spotify nog niet gereageerd.

Adele's album 30 is op 19 november verschenen. Het album is de eerste plaat van de zangeres in zes jaar tijd.