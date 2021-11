Ruimtevaartbedrijf Astra is er zaterdag voor het eerst in geslaagd een van zijn raketten in een lage baan rond de aarde te brengen, meldt onder meer de nieuwszender CNBC. Daarmee komt het bedrijf van voormalig NASA-werknemer Chris Kemp op de lijst met andere commerciële ruimtevaartbedrijven die dit is gelukt, zoals SpaceX en Virgin Orbit.

Astra's Launch Vehicle 0007-raket (LV0007) is zaterdag om 7.15 uur Nederlandse tijd opgestegen vanaf het Pacific Spaceport Complex voor de kust van de Amerikaanse staat Alaska. De raket is uitgerust met een testlading van het Amerikaanse leger om na te gaan of het ruimtevaartuig goederen veilig kan vervoeren. Na negen minuten bereikte de LV0007-raket een hoogte van 500 kilometer.

De lancering van de raket was "ontzettend moeilijk om voor elkaar te krijgen", zegt Astra-topman Kemp in een livestream. Hij verwijst daarmee naar de mislukte pogingen van het ruimtevaartbedrijf om raketten in een baan rond de aarde te krijgen. Astra deed in maart 2020 zijn eerste poging. De Rocket 3.0-raket kwam toen door technische problemen niet van de grond.

In september van dat jaar deed het bedrijf nog een poging, maar vanwege problemen met het geleidingssysteem van de raket moest Astra de vlucht afbreken. Drie maanden later bereikte het kleine ruimtevaartbedrijf voor het eerst de ruimte, maar de raket was door een brandstoftekort niet in staat om in een baan rond de aarde te komen.

Afgelopen zomer deed Astra nog twee pogingen, maar ook die mislukten. In beide gevallen ging het om problemen met de motor.