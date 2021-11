Door een storing bij Tesla werkte de app van de autofabrikant vrijdag niet naar behoren. Daardoor konden sommige Tesla-eigenaren hun voertuig niet inkomen of starten, meldt onder meer BBC News.

De Tesla-app wordt door bestuurders als een soort sleutel gebruikt om hun auto te ontgrendelen en te starten.

Tientallen eigenaren spreken op sociale media over een foutmelding in de mobiele app, waardoor ze geen verbinding konden maken met hun voertuigen. De klachten kwamen van over de hele wereld, maar niet iedere bestuurder heeft er last van gehad.

Enkele uren nadat de storing was ontstaan, waren de problemen opgelost. Tesla-eigenaar Elon Musk heeft zijn excuses aangeboden. "We zullen maatregelen nemen zodat dit niet nog een keer kan gebeuren", schreef hij op Twitter.