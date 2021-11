Rockstar Games heeft vrijdag zijn excuses aangeboden voor de staat waarin de remasters van drie Grand Theft Auto-spellen op de markt zijn gebracht. De uitgever belooft een update uit te brengen die de technische problemen moet oplossen.

Rockstar Games bracht eerder deze maand remakes uit van de klassieke games Grand Theft Auto III uit 2001, Grand Theft Auto: Vice City uit 2003 en Grand Theft Auto: San Andreas uit 2004. De games zijn op het gebied van graphics en gameplay verbeterd. Spelers klagen echter massaal over technische problemen.

"De remasters van deze klassieke games zijn uitgebracht in een staat die niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen of de normen die onze fans verwachten", schrijft Rockstar Games in een verklaring op de website. Volgens de uitgever ontstonden de technische problemen met de games onverwacht.

Rockstar Games zegt dat er plannen zijn om problemen aan te pakken en "elke game in de toekomst te verbeteren". "Met elke geplande update zullen de games het kwaliteitsniveau bereiken dat ze verdienen", aldus het bedrijf.

Vanwege de komst van de remakes werden de klassieke versies van de games uit de digitale winkels verwijderd. De uitgever heeft vanwege de problemen besloten deze voorlopig weer terug te plaatsen.