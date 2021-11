De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en andere Europese privacytoezichthouders willen een verbod op trackingcookies. Dat schrijven de waakhonden vrijdag in een gezamenlijke verklaring aan de Europese Commissie.

Trackingcookies zijn kleine bestandjes waarmee adverteerders de interesses van gebruikers kunnen volgen, vaak op verschillende sites. Met die informatie worden advertenties op maat getoond. Dat is de reden waarom gebruikers na een zoekopdracht naar wasmachines plotseling advertenties voor wasmachines zien.

De AP en de andere waakhonden zijn aangesloten bij de European Data Protection Board (EDPB). Die organisatie heeft de brief gestuurd aan de Europese Commissie, omdat Brussel aan nieuwe regels werkt.

Volgens de toezichthouders worden onder meer de rechten van burgers niet genoeg beschermd. Ook is er niet genoeg toezicht, vinden de waakhonden.

Overigens is het nu al niet toegestaan om mensen zomaar te volgen door middel van trackingcookies. Websites mogen sinds de invoering van de zogenoemde cookiewet in 2012 geen volgcookies meer plaatsen zonder toestemming van de gebruiker. De EDPB wil dat het op deze manier volgen van mensen in het geheel verboden wordt.