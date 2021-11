Facebook gaat gebruikers meer controle geven over de berichten die ze zien in hun nieuwsoverzicht, de persoonlijke tijdlijn van een gebruiker op het sociale medium. Het bedrijf test daar verschillende nieuwe mogelijkheden voor, meldt het in een blogpost.

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om te kiezen hoeveel berichten ze te zien krijgen van vrienden, familie, groepen waarvan ze lid zijn en pagina's waarmee ze verbonden zijn. Ook kunnen gebruikers aangeven welke onderwerpen ze meer of minder vaak willen zien op hun tijdlijn.

Bedrijven krijgen volgens Facebook ook meer controle over de plaatsing van hun advertenties op het nieuwsoverzicht van gebruikers. Het wordt voor adverteerders mogelijk om hun advertenties niet meer te delen op de tijdlijn van personen die zich met bepaalde onderwerpen bezighouden.

De advertenties die ze inzetten worden dan niet meer getoond aan gebruikers die recentelijk "betrokken" waren bij die onderwerpen in hun tijdlijn. Adverteerders kunnen gaan filteren op onderwerpen die te maken hebben met nieuws en politiek, "sociale kwesties die onderwerp van debat zijn" en misdaad en tragedies.

Volgens het bedrijf moeten de functies ervoor zorgen dat gebruikers meer informatie zien op Facebook die past bij hun interesses. De functies worden nu getest door een klein groepje mensen, maar het is de bedoeling dat de mogelijkheden uiteindelijk naar alle gebruikers worden uitgerold.

Wanneer de functies in Nederland beschikbaar komen, is nog niet duidelijk.