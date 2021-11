De website jaikwilcorona.nl, die naar eigen zeggen een product verkocht om besmet te raken met het coronavirus, is door het hostingbedrijf achter de site offline gehaald. Dat laat directeur René Oldenbeuving van Hostnet, het bedrijf waarbij de site was ingekocht, vrijdag desgevraagd weten aan NU.nl.

"In overleg met onze jurist hebben we besloten dat het opzettelijk verspreiden van infectieziektes niet plaats mag vinden via onze sites", vertelt Oldenbeuving. De site was sinds 11 november online, maar werd na een aantal dagen opgespoord. Dat de pagina niet direct na oprichting uit de lucht werd gehaald, is volgens de directeur te verklaren. "Websites zijn in beheer bij onze klanten. Dat zijn er ruim 200.000. Wij kunnen die sites pas beoordelen als ze bestaan en kunnen ze niet van te voren op inhoud beoordelen."

Donderdag werd bekend dat via de site mogelijk materiaal voor coronabesmettingen werd verkocht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) riep Nederlanders op het product niet te kopen. De inspectie vond het bestaan van de site ontluisterend en sprak van een klap in het gezicht voor iedereen die zich al anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden.

Mogelijk willen ongevaccineerde Nederlanders zichzelf met het coronavirus besmetten, omdat de kans bestaat dat het coronatoegangsbewijs binnenkort alleen nog geldig is met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Een negatief testbewijs is dan niet meer geldig. Overigens staat nog helemaal niet vast dat het zogeheten 3G-beleid wordt aangescherpt naar het 2G-beleid.