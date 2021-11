De Hoge Raad heeft aangifte gedaan van spoofing. Oplichters proberen op deze manier persoons- en bankgegevens van mensen te stelen.

Het hoogste rechtscollege laat vrijdag weten steeds vaker meldingen te krijgen van mensen die zeggen telefonisch te zijn benaderd door personen die beweren te bellen namens de raad. De oplichters maken gebruik van het echte nummer van de organisatie, ook wel spoofing genoemd.

Mensen die gebeld worden krijgen in eerste instantie een bandje te horen, waarop Engels wordt gesproken. Soms krijgen ze een Engelssprekende persoon aan de lijn, die zich uitgeeft voor iemand van het Supreme Court of the Netherlands.

Vervolgens krijgen de mensen te horen dat ze onderdeel zijn van een onderzoek, bijvoorbeeld omdat hun burgerservicenummer (BSN) wordt misbruikt of omdat ze worden beschuldigd van criminele activiteiten.

Hierna wordt de ontvanger verzocht het cijfer 1 in te toetsen voor meer informatie. Wie dat doet, wordt doorverbonden met een oplichter die zich voordoet als agent. Die vraagt mensen hun identiteit te verifiëren met hun persoonlijke (bank)gegevens.

De Hoge Raad belt nooit direct met burgers om over de inhoud van een zaak te spreken, benadrukt een woordvoerder. "Mensen die deze telefoontjes krijgen, kunnen er dan ook van uitgaan dat het spoofing betreft."

Slachtoffers van de oplichtingspraktijken krijgen het advies aangifte te doen.