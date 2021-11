Er komt een nieuwe versie van de klassieke muziekspeler Winamp, zo kondigen de makers van het programma aan op de site. Er zijn nog weinig details bekend, maar het betreft in elk geval een nieuwe speler waarmee mensen naar podcasts en radio kunnen luisteren.

"We bouwen Winamp voor de volgende generatie", schrijven de makers. "Dit wordt niet zomaar een update, maar een heel nieuwe versie." Op de site staat verder dat Winamp zich richt op het verbinden van luisteraars met hun favoriete muziek en artiesten. Het is niet precies duidelijk op welke manier moederbedrijf Radionomy dat wil gaan doen.

Winamp zegt artiesten en audiomakers in elk geval meer controle te geven over hun content. "We helpen je om in contact te komen met fans en willen bijdragen aan een eerlijk inkomen."

Volgens het bedrijf heeft Winamp, dat sinds 1997 bestaat, wereldwijd nog steeds 80 miljoen actieve gebruikers. Het programma was razendpopulair voordat streamingdiensten er waren en werd vooral gebruikt om gedownloade of gekopieerde mp3'tjes af te spelen.

De laatste update van Winamp stamt uit 2018. Toen lekte versie 5.8 van het programma uit, waarna Radionomy deze zelf publiceerde. Dat was geen volledig afgeronde versie van het programma, maar wel de eerste nieuwe variant van Winamp in jaren.

Nu lijkt Winamp een modernere insteek te kiezen, met een nieuwe website en een nieuw logo. Op de site kunnen mensen zich inschrijven voor een testversie van het programma, al is nog niet bekend wanneer die van start gaat.