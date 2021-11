Gebruikers van muziekdienst Spotify kunnen voortaan meelezen met de teksten in nummers. De songtekstfunctie is wereldwijd direct beschikbaar voor betalende en niet-betalende leden.

Tijdens het beluisteren van een nummer op Spotify komt de songtekst, mits beschikbaar, onder in beeld te staan. Door op het songtekstvak te tikken, komen de teksten prominenter in beeld en kunnen ze live met de zang gevolgd worden. De regels scrollen automatisch mee.

De functie is niet alleen beschikbaar op Android-telefoons en iPhones: in de webversie kunnen mensen songteksten inschakelen door in de afspeelbalk op het microfoonicoon te klikken. Verder zijn de teksten ook toegevoegd aan Spotify-apps op slimme tv's en gameconsoles.

Spotify werkt voor het aanleveren van de songteksten samen met Musixmatch, een Italiaans bedrijf dat gericht is op het verzamelen van muziekdata. Daarmee levert het onder meer songteksten, maar ook vertalingen.

Spotify werkte al eerder met Musixmatch, tot de samenwerking in 2016 stopte. Daarna bood Spotify jarenlang een Behind the lyrics-functie dankzij een deal met Genius. Die functie liet wel songteksten zien, maar onderbrak die steeds met informatie over liedjes.