Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft van 2016 tot 2020 in totaal 455 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat schrijft het ministerie in een verslag dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het aantal gemelde datalekken is de afgelopen jaren toegenomen. In 2016 werden er in totaal 36 meldingen gedaan, terwijl dat er vorig jaar 139 waren. Het gaat niet alleen om het ministerie, maar ook om instanties die daaronder vallen, zoals overheidsdienst Justis, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) beschrijft dat de rode lijn in de datalekken "fouten zijn van medewerkers in individuele zaken". Hij noemt daarbij het verkeerd adresseren van fysieke of digitale post en het onvolledig anonimiseren van documenten als voorbeelden.

Een bedrijf of organisatie is verplicht een datalek te melden bij de AP. Grapperhaus gaf antwoord op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Die wilde weten hoeveel datalekken er de afgelopen jaren zijn geweest en of er een lijn in te vinden was. Grapperhaus schrijft dat het ministerie begin vorig jaar is begonnen met het project Weerbaar JenV. Daarmee krijgen medewerkers een verplichte cursus over veilig omgaan met informatie.

Aantal door het ministerie van Justitie gemelde datalekken: