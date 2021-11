Een groep procureurs-generaal uit de Verenigde Staten start een onderzoek naar "de technieken die Meta gebruikt om kinderen en tieners te laten terugkeren naar Instagram en ze daar te houden". Ook wordt onderzocht welke mogelijk negatieve effecten daaraan verbonden zijn, meldt The Wall Street Journal.

Onder meer staten als Californië, Florida, Kentucky, Massachusetts, New Jersey en New York werken mee aan het onderzoek. Procureurs-generaal van die staten beschuldigen Instagram ervan met de werkwijze door te gaan, zelfs nu uit intern onderzoek is gebleken dat het een negatief effect op jonge mensen kan hebben.

Uitkomsten van dat onderzoek werden eerder gepubliceerd in The Wall Street Journal, toen Meta-klokkenluider Frances Haugen veel interne documenten lekte van het bedrijf dat voorheen Facebook heette. Uit het onderzoek bleek onder meer dat tieners een negatief zelfbeeld overhielden aan Instagram. Ook zou Instagram hebben bijgedragen aan een toename van angst en depressie onder tieners.

Meta heeft inmiddels gezegd meer te willen focussen op het welzijn van kinderen. Zo zette het bedrijf eerder plannen in de ijskast om een speciale versie van Instagram voor kinderen onder de dertien jaar uit te brengen. Recent kondigde Facebook ook een functie aan waarmee gebruikers worden aangespoord om een tijdje pauze te nemen van de app.