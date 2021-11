Drie doktersassistenten die eerder deze maand werden opgepakt vanwege handel in valse vaccinatiebewijzen, zijn weer op vrije voeten. Hun voorlopige hechtenis is geschorst, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De vrouwen, van 30, 31 en 52 jaar oud, werkten bij een Amsterdamse artsenpraktijk. Ze zouden tientallen mensen hebben geholpen aan een vaccinatiebewijs, zonder dat zij daadwerkelijk één of twee prikken tegen COVID-19 hadden gekregen.

Na de invoer in het registratiesysteem kregen de klanten tegen betaling van 500 tot 1.000 euro een QR-code en een vaccinatiepaspoort met stempels van de praktijk van de vrouwen. Met het bewijs konden zij naar onder meer horeca, theaters, bioscopen en voetbalstadions.

De 52-jarige vrouw kwam vorige week vrijdag al vrij vanwege persoonlijke omstandigheden. Begin deze week besloot de raadkamer weliswaar dat de twee andere vrouwen langer vast moesten blijven, maar werd die gevangenhouding direct geschorst. De reden daarvan is niet bekend.

In de zaak is vorige week donderdag nog een vierde verdachte aangehouden. Hij is na verhoor heengezonden. Alle vier blijven nog wel verdachte, aldus het OM.