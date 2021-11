Agenten hebben woensdag een 22-jarige man uit Vlissingen opgepakt wegens bankhelpdeskfraude, meldt de politie donderdag.

Bankhelpdeskfraude (ook wel spoofing genoemd) is een vorm van fraude waarbij oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Daarna doen zij zich voor als bankmedewerker om mensen vervolgens geld afhandig te maken.

Het slachtoffer en zijn vrouw werden in augustus telefonisch benaderd door een vrouw die zich voordeed als medewerkster van hun bank. Ze vertelde dat iemand had geprobeerd geld van hun bankrekening te halen. Hun bankpas zou daardoor 'geïnfecteerd' zijn geraakt en omgeruild moeten worden voor een nieuwe.

Nadat een zogenaamde collega van de vrouw de bankpas aan de deur van de slachtoffers had opgehaald, werd ruim 19.000 euro van hun rekening opgenomen.

De politie kon de man uit Vlissingen na een grootschalig onderzoek oppakken. Hij wordt verdacht van oplichting en diefstal. Het is niet bekend of de vrouw die het stel belde inmiddels ook bij de politie in beeld is.