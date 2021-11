Kledingsite Vinted wordt onderzocht door Europese privacywaakhonden uit Litouwen, Frankrijk en Polen. Verkopers op het platform hebben erover geklaagd dat ze een gescande kopie van hun identiteitsbewijs moesten opsturen als ze geld wilden krijgen van het platform. Dat mag niet volgens de Europese privacyregels.

Op Vinted kunnen particulieren kleding verkopen. Vinted werkt als tussenpersoon tussen verkopers en kopers en houdt geld van een koper achter voor de verkoper, totdat kopers hun gekochte goederen hebben ontvangen. Als die laten weten de kleding binnen te hebben gekregen, wordt het geld naar de verkopende partij overgemaakt.

"Na het ontvangen van een significant aantal klachten hebben we besloten de handen ineen te slaan om de website te controleren op het naleven van de Europese privacyregels", meldt de Franse waakhond CNIL in een verklaring op de website.

De toezichthouders bekijken de wettelijke basis waarop er gevraagd wordt om een identiteitsbewijs. Ook onderzoeken ze de procedure en criteria die Vinted.com hanteert om accounts te blokkeren en doen ze onderzoek naar hoelang het platform gebruikersgegevens bewaart.

Volgens CNIL is de Litouwse waakhond leidend in het onderzoek, omdat het bedrijf achter Vinted, Vinted UAB, afkomstig is uit Litouwen. Vinted is in meerdere Europese landen actief, waaronder Nederland. Om die reden is een gezamenlijke werkgroep opgetuigd om de klachten te onderzoeken. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is ook betrokken bij het onderzoek. "We houden het proces in de gaten", geeft een woordvoerder aan.