De Europese Commissie en de landen uit de Europese Unie werken samen aan een systeem om fraude met vaccinatiebewijzen binnen de EU tegen te gaan. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag tegen NU.nl.

Het systeem moet ervoor gaan zorgen dat informatie over frauduleuze of ingetrokken QR-codes automatisch met alle lidstaten wordt gedeeld. Op die manier kan een malafide QR-code meteen in alle Europese landen geblokkeerd worden.

Hoe het systeem er precies uit komt te zien, kan de zegsvrouw van de commissie niet vertellen. Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid kan nog niet op details ingaan.

Op hackerforums, in Telegram-groepen en op het darkweb gaan veel frauduleuze vaccinatiebewijzen rond. Die bewijzen komen uit verschillende Europese landen en worden verkocht voor soms honderden euro's. Doordat er binnen Europa met een uniform systeem voor QR-codes wordt gewerkt, zijn de codes binnen alle landen van de Europese Unie geldig.

Dat maakt de codes kwetsbaar, want niet alle landen gebruiken dezelfde app om QR-codes te scannen. Als Nederland bijvoorbeeld besluit een veel gedeelde code te blokkeren, betekent dat niet dat andere landen dat automatisch ook doen. Zo kun je met een geblokkeerde QR-code niet meer naar een Nederlands restaurant, maar werkt hij mogelijk nog wel in bijvoorbeeld Duitsland. Het nieuwe systeem moet dit tegengaan, al is nog onduidelijk wanneer het precies in werking treedt.

Ministerie treedt al op tegen fraude in Nederland

Afgelopen week werd duidelijk dat door grootschalige fraude bij de GGD op Schiphol tienduizenden valse QR-codes in omloop zijn gebracht. Het ministerie van Volksgezondheid deed aangifte, waarna drie mensen werden aangehouden.

Begin november berichtte de NOS al dat er frauduleuze QR-codes in omloop waren. Als reactie hierop besloot het ministerie zestig van deze coronatoegangsbewijzen te blokkeren. Later bleek dat er nog veel meer frauduleuze passen in omloop waren. Die QR-codes waren vooral afkomstig uit het buitenland en werden eveneens onbruikbaar gemaakt.