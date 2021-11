Wat zijn de beste draadloze oordopjes? En welke hebbende beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Koptelefoons heb je in allerlei soorten en maten. Welke je nodig hebt, hangt af van het gebruik. Onderweg is een compacte en lichte koptelefoon handig. En veel mensen zullen draadloze oordopjes nóg fijner vinden. De draad blijkt soms een grote ergernis. Hij raakt in de knoop en beperkt je bewegingsvrijheid. Een nadeel van draadloze oortjes is dat je ze af en toe moet opladen.

De prijzen van draadloze oordopjes variëren behoorlijk, en Black Friday staat voor de deur. Daar kunnen mooie aanbiedingen tussen zitten, dus houd dit de komende weken goed in de gaten.

De Consumentenbond test draadloze oordopjes op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort, gebruiksgemak en accuduur. In totaal zijn er 52 draadloze oordopjes getest die op dit moment goed verkrijgbaar zijn.

Een set dopjes van Jabra en een set van Sony komen als Beste uit de Test. We bespreken hier de goedkoopste dopjes. Een paar draadloze oordopjes van LG is Beste Koop

Jabra Elite 85t

De Jabra Elite 85t zijn oordopjes die je in het oor draagt. Daarnaast zijn ze volledig draadloos. Via het oplaadetui kun je de oortjes tussen het luisteren door opladen. Voor een goed pasvorm in het oor zijn er verschillende maten dopjes meegeleverd.

De ingebouwde noise cancelling (actieve ruisonderdrukking) dempt het omgevingsgeluid, zo heb je minder last van de achtergrondgeluiden zoals de motor van een vliegtuig.

Deze dopjes van Jabra leveren een goede geluidskwaliteit. Het draagcomfort is ruim voldoende en ze hebben handige bedieningsknoppen voor onder meer afspelen en pauzeren.

Sony verkoopt met de Sony WF-1000XM4 ook een paar draadloze oordopjes die vergelijkbaar zijn met de Jabra Elite 85t. Beide setjes komen even goed uit de test. Belangrijk verschil is dat die van Jabra een stuk goedkoper zijn. De Sony's hebben betere ruisonderdrukking, maar het testpanel is net iets meer te spreken over de geluidskwaliteit van de Jabra's.

Beste Koop: LG TONE Free FN7 (HBS-FN7)

Deze draadloze oordopjes van LG hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding. Ze scoren op belangrijke onderdelen net even wat minder dan de dopjes van Jabra. Zo is de geluidskwaliteit ruim voldoende. Net als het draagcomfort. De prijs is dan weer wel meer dan 100 euro lager.

Ook de LG TONE Free FN7 (HBS-FN7) zijn in ear wat betekent dat je ze in je oor draagt. Bij de oortjes zit een ronde oplaadcase en ze beschikken over noise cancelling om omgevingsgeluid te dempen.

Op draagcomfort scoort deze Beste Koop van LG ietsje beter dan de Jabra. Maar het gebruiksgemak is wel weer een stuk minder, onder meer vanwege de soms wat lastige bediening via de oortjes

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.