Het coronatestbedrijf Spoedtest.nl heeft niet gefraudeerd met vaccinatiebewijzen. Wel zijn er onrechtmatig herstelbewijzen afgegeven, meldt het ministerie van Volksgezondheid donderdag. Spoedtest.nl-directeur Rasmus Emmelkamp zegt tegen NU.nl dat het bedrijf dit deed in opdracht van de GGD.

Het ministerie liet maandag weten aangifte te hebben gedaan tegen het bedrijf omdat er "sterke vermoedens" waren dat er ten onrechte vaccinatiebewijzen waren uitgegeven. Het ministerie had verdachte patronen opgemerkt en deze vervolgens voorgelegd aan een forensisch onderzoeksbureau.

Dat bureau heeft nu de conclusie getrokken dat het bedrijf niet heeft gefraudeerd met vaccinatiebewijzen. Spoedtest.nl-directeur Emmelkamp noemde die verdenkingen eerder al "volledig ongegrond".

Uit het onderzoek blijkt wel dat het bedrijf op grote schaal herstelbewijzen heeft afgegeven. Volgens een woordvoerder van het ministerie was daarbij echter geen sprake van fraude. De mensen die zo'n bewijs kregen, waren daadwerkelijk recent positief getest. Herstelbewijzen mogen echter alleen door de GGD worden uitgegeven.

Emmelkamp zegt dat de GGD Spoedtest.nl juist de opdracht gaf deze herstelbewijzen te maken. "Wij hebben mails ontvangen van verschillende GGD's met de opdracht dat we met hun systemen moesten werken. Als iemand bij ons positief testte, was het volgens de GGD's onze taak om ook het herstelbewijs voor de persoon in kwestie aan te maken."

Door de aangifte mocht het coronatestbedrijf geen toegangstests meer uitvoeren en geen resultaten meer invoeren in de CoronaCheck-app. Iedereen die een Testen voor Toegang-test ingepland had, moest daardoor uitwijken naar een andere testaanbieder. Het werk kan nu weer hervat worden.