De Anne Frank Stichting zet persoonlijke verhalen in tegen intolerantie en dierenliefhebbers kunnen aan de slag met FarmVille 3. Dit zijn de apps van de week.

The Bookcase for Tolerance

De Anne Frank Stichting heeft een nieuwe app gelanceerd om via persoonlijke verhalen intolerantie en discriminatie tegen te gaan. The Bookcase for Tolerance is uitgebracht op de UNESCO International Day for Tolerance.

In de app krijg je een boekenkast voorgeschoteld. Daarin vind je verhalen van vier jongvolwassenen. Dalit krijgt te maken met antisemitisme, Kuei krijgt als zwarte vrouw te maken met racisme, Majd is vluchteling en Mees is transgender en wordt daardoor niet altijd geaccepteerd.

Je beleeft hun verhalen via augmented reality. Je plaatst de boekenkast in je omgeving en vervolgens kies je een van de verhalen. De boekenkast schuift dan naar voren, waarna er een kamer tevoorschijn komt. Daar kun je doorheen lopen om meer te leren over de persoon die je hebt gekozen.

Download The Bookcase for Tolerance voor Android of iOS (gratis).

67 Zo werkt de nieuwe Anne Frank-app

FarmVille 3 - Dieren

Het derde deel in de populaire FarmVille-reeks is nu speelbaar. Je onderhoudt in deze game nog steeds een boerderij en de bijbehorende gewassen, maar de focus ligt in Farmville 3 op dieren.

In de game zijn meer dan 150 verschillende dieren te vinden, die natuurlijk allemaal verzorgd moeten worden - van kippen en koeien tot alpaca's en tijgers. Groeien de dieren op, dan geven ze dingen zoals wol en eieren of worden ze trouwe huisdieren. Ook zijn er nieuwe personages toegevoegd die je helpen op de boerderij.

De game is deze keer een stuk socialer. Dat betekent dat je samen met anderen een coöp. kunt beginnen, om goederen te ruilen en samen deel te nemen aan evenementen.

FarmVille 3 is gratis te spelen, maar de game bevat wel advertenties en via in-appaankopen kun je de processen in de game vlotter laten verlopen.

Download Farmville 3 voor Android of iOS (gratis).

73 Bekijk hier de trailer van Farmville 3

Fitbit

Dragers van een Fitbit-tracker of -smartwatch hebben sinds deze week een nieuw excuus om niet te hoeven sporten. De 'dagelijkse herstelscore' geeft aan of je vandaag een flinke work-out kunt doen of dat je beter een rustdag kunt nemen.

De functie is beschikbaar als je een Fitbit Charge 5, Luxe, Sense, Inspire 2, Versa 2, of Versa 3 draagt. Er wordt voor de score gekeken naar hoe je hebt geslapen, wat je activiteit was en hoe je hartslagvariabiliteit eruitziet. Je moet de Fitbit dus wel 's nachts dragen.

Voor het berekenen van de score kijkt Fitbit niet alleen naar de afgelopen dag. De wearable kijkt naar je hartslag van de afgelopen veertien dagen en naar hoeveel je in de afgelopen week hebt geslapen.

Om van de functie gebruik te kunnen maken, is wel een Fitbit Premium-abonnement nodig.

Download Fitbit voor Android of iOS (gratis).