Spotify heeft woensdag het Podcast Subscription-model uitgebracht in Nederland. Podcastmakers kunnen daarmee betaalde abonnementen of extra's aan luisteraars aanbieden.

De functie is beschikbaar voor alle Nederlandse podcasters. Vooralsnog zijn er drie podcasts die in Nederland zijn begonnen met het aanbieden van de abonnementen. Prijzen daarvan variëren van extra's voor 0,99 euro en bonusafleveringen voor 3,99 euro per maand.

Nederland is een van de 33 nieuwe landen waarin Spotify sinds woensdag de betaalde abonnementen aanbiedt. In de Verenigde Staten was dat sinds augustus al mogelijk.

Spotify zegt dat makers de eerste twee jaar alle inkomsten krijgen uitgekeerd. Daarna rekent Spotify 5 procent commissie op de abonnementskosten.

Podcasts worden steeds belangrijker voor Spotify, dat daarmee meer dan alleen muziek aanbiedt. De dienst biedt nu drie jaar podcasts aan en inmiddels staan er 3,2 miljoen op Spotify, zei directeur Daniel Ek bij de bekendmaking van de recente kwartaalcijfers.

Overigens lijkt het niet te stoppen bij podcasts. Een week geleden nam Spotify audioboekenuitgever Findaway over. Het is daarmee een kwestie van tijd voordat gebruikers ook luisterboeken kunnen afspelen op Spotify.