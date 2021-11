Het ruimtevaartbedrijf SpaceX is van plan om in januari volgend jaar de eerste Starship-raket te lanceren. De bedoeling is dat de raket in een baan rond de aarde komt, al verwacht directeur Elon Musk niet dat de eerste poging direct slaagt, zo schrijft ABC News.

"Bij een eerste lancering zijn veel risico's gemoeid", zegt Musk. "Dus ik zeg niet dat het waarschijnlijk wel zal lukken, maar we zullen zeker veel vooruitgang boeken." SpaceX is van plan om in december eerst nog een aantal tests te doen om te bepalen of een lancering in januari kan doorgaan.

Starship moet het over een paar jaar mogelijk maken om astronauten naar de maan te brengen. Ook wil SpaceX met de raket voor het eerst mensen op Mars zetten. In augustus werd de volledige Starship-raket voor het eerst in elkaar gezet. Die bestaat uit twee delen: een passagiers- en cargogedeelte met zes raketmotoren (die heet ook Starship) en een grote stuwraket, een bundeling van 29 raketmotoren (de Super Heavy).

In 2022 staan meer dan tien testvluchten voor de Starship op de planning. Vanaf 2023 moet de raket helemaal gereed zijn om satellieten en andere ladingen naar de ruimte te brengen.

Het bovenste deel van de Starship is al een aantal keer getest met verschillende lanceringen. In mei lukte het voor het eerst om een Starship-raket na de lancering ook weer te laten landen.