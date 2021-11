Google gaat AFP de komende vijf jaar betalen om nieuws dat het persbureau schrijft te kunnen doorplaatsen op Google News. Beide partijen zijn tot een overeenkomst gekomen, al is onbekend wat Google voor het overnemen van de berichtgeving betaalt.

AFP produceert geschreven tekst, foto's en video's in zes talen. Die mag Google dankzij de deal in heel de Europese Unie in Google News plaatsen. AFP en andere media hadden geklaagd dat Google geld verdient aan hun nieuws door er advertenties bij te plaatsen, waardoor zij zelf minder kunnen verdienen.

Eerder dit jaar tekende Google ook al een overeenkomst met enkele Franse kranten voor het gebruik van hun berichten. Na ingrijpen van een Franse toezichthouder, die meende dat Google meer had moeten doen om tot een eerlijk akkoord te komen, is Google opnieuw met die kranten aan het onderhandelen.

In verschillende andere landen zijn media ook met bedrijven als Google en Facebook in gesprek over betalingen. In Denemarken hebben de media besloten gezamenlijk te onderhandelen en ook in Nederland zijn daar plannen toe.