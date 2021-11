Het is weer mogelijk om online een afspraak voor een coronatest te maken. Maar er zijn nog steeds weinig tijdslots beschikbaar, terwijl veel mensen zich willen laten testen. Daardoor blijft er een kans dat het even niet lukt om een tijdslot te reserveren, zegt GGD GHOR Nederland.

Door een storing bij Coronatest.nl was het woensdagmiddag niet mogelijk om een testafspraak te maken. Mensen die alsnog een afspraak moesten maken, konden bellen naar 0800-12 02.

De systemen achter de site stonden woensdag onder druk. Veel bezoekers wilden gelijktijdig een testafspraak maken, terwijl er weinig tijdslots beschikbaar waren.

Op elk willekeurig moment waren ongeveer vierduizend mensen tegelijk ingelogd. Iedere bezoeker krijgt drie mogelijkheden aangeboden, die tijdelijk worden gereserveerd. Dit betekent dat er dus twaalfduizend tijdslots bezet lijken, terwijl achtduizend daarvan vrijkomen zodra de bezoekers een afspraak hebben gemaakt.

Het systeem achter de site wordt in de loop van woensdagavond aangepast. Daardoor komen er meer tijdslots online beschikbaar. Bovendien worden ongebruikte mogelijkheden eerder vrijgegeven voor anderen.

De GGD's testen momenteel meer dan 90.000 mensen per dag. Dat is de maximale capaciteit. De diensten willen uitbreiden naar 120.000 tests per dag, maar daarvoor moeten wel genoeg testers beschikbaar zijn.