Door een storing bij Coronatest.nl is het woensdagmiddag niet mogelijk om een testafspraak te maken, meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Mensen die een afspraak willen maken voor een test kunnen bellen met telefoonnummer 0800-12 02. De laatste dagen is het erg druk bij de testlocaties van de GGD. Veel mensen willen zich laten testen, waardoor er nauwelijks plekken over zijn.

De GGD's testen momenteel recordaantallen van meer dan 90.000 mensen per dag. Dat is de maximale capaciteit. De diensten willen uitbreiden naar 120.000 tests per dag, maar dan moeten daar wel genoeg testers voor beschikbaar zijn.