Apple heeft woensdag bekendgemaakt dat het bedrijf vanaf volgend jaar reserveonderdelen voor iPhones en Macs direct aan gebruikers gaat verkopen. Hiermee wil het techbedrijf het voor consumenten makkelijker maken om hun eigen apparaten te repareren.

Het reparatieprogramma begint begin 2022 in de Verenigde Staten en rolt later uit naar andere landen. Of en wanneer het programma naar Nederland komt, is niet duidelijk.

Apple gaat de onderdelen verkopen in combinatie met handleidingen voor verschillende reparaties. In eerste instantie zullen er ongeveer tweehonderd verschillende onderdelen te koop zijn, samen met bijbehorend gereedschap. Wanneer men oude onderdelen terugstuurt naar Apple, geeft het bedrijf korting op de gekochte onderdelen.

Consumenten moeten door de verandering de meest voorkomende reparaties kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het om beeldscherm-, batterij- en camerareparaties bij iPhone 12- en 13-modellen. Later wordt het programma uitgebreid naar nieuwere Macs met de door Apple ontwikkelde M1-chip.

Apple schrijft dat nog weer later ook minder gebruikelijke onderdelen voor minder voorkomende reparaties verkocht zullen gaan worden.