Apple Music, de muziekstreamingdienst van Apple, heeft sinds woensdag een app voor smart-tv's van LG. De app is te downloaden op alle tv's van het bedrijf met webOS 4.0 of nieuwere versies van het besturingssysteem dat door LG op smart-tv's wordt geleverd. Dat maakt het techbedrijf woensdag bekend.

De app is te downloaden in de zogenoemde LG Content Store, de downloadwinkel op LG-tv's. Abonnees van de streamingdienst kunnen inloggen met hun Apple ID, waarna op de tv naar muziek kan worden geluisterd.

De muziek die men aantreft in de app is gelijk aan de muziek die via het betreffende Apple Music-account eerder is beluisterd op andere apparaten, zoals de iPhone. Afspeellijsten, voorgestelde muziek, opgeslagen albums en artiesten synchroniseren automatisch met de televisie.

Volgens LG is het verder mogelijk om tijdens het luisteren van muziek songteksten te bekijken. Er zijn ook muziekvideo's te bekijken met de Apple Music-app.