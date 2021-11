De politie heeft woensdag een twintigjarige man uit Den Haag opgepakt op verdenking van fraude met betaalverzoeken. Met de aanhouding denkt de recherche meer dan honderd oplichtingszaken te hebben opgelost.

De verdachte ging op een handelssite op zoek naar advertenties voor producten die hij zogenaamd wilde kopen. Vervolgens stuurde hij via WhatsApp een link met een betaalverzoek van 1 cent naar de verkopers, zodat deze hun "identiteit konden bevestigen".

De slachtoffers dachten via de link op de website van hun bank terecht te komen, maar kwamen eigenlijk op een nepwebsite uit. Zij vulden hierop al hun gegevens in, die de oplichter daarna ook in handen had. Vervolgens logde hij in op hun rekeningen en maakte hij het geld naar zichzelf over.

Volgens de politie heeft de man op deze manier tussen november vorig jaar en september dit jaar bijna 30.000 euro gestolen van rekeningen van slachtoffers.

De recherche startte een onderzoek na een aangifte van ING. Vervolgens werden ruim honderd fraudedossiers gevonden die vermoedelijk te koppelen zijn aan de verdachte.

Naast dat de man 30.000 euro buitmaakte, zou hij ook nog hebben geprobeerd om slachtoffers zo'n 17.000 euro afhandig te maken. Dit wist de bank echter te voorkomen.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Bij een huiszoeking zijn meerdere goederen in beslag genomen.

Rectificatie: In de eerste versie van dit artikel stond dat de verdachte de betaalverzoeken via Tikkie verstuurde. Hoewel de politie dat aanvankelijk meldde, bleek deze informatie later toch niet te kloppen. Het bericht is daarom aangepast.