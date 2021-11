We appen de hele dag door met onze familie, vrienden en collega's en maken om de haverklap foto's om op Instagram te zetten. Maar zo raakt de opslagruimte op onze telefoon natuurlijk wel erg snel vol. Met deze tips maak je weer wat ruimte vrij.

Foto's die via WhatsApp binnenkomen, hele albums van je favoriete artiest of pdf-bestanden die je voor werk moet downloaden: je telefoon krijgt dagelijks heel wat data binnen.

De opslagruimte is natuurlijk niet onbeperkt. Hoewel je die kunt uitbreiden met SD-kaartjes, zou je ook gewoon de tijd kunnen nemen voor een grote schoonmaak. Maar hoe weet je nou wat er zo veel ruimte inneemt?

Welke apps zijn de boosdoeners?

Op Android-telefoons ga je in de instellingen naar 'Batterij en apparaatonderhoud' en tik je op 'Opslag'. Hier zie je direct hoeveel procent van je beschikbare ruimte vol zit, en wordt al je data in categorieën verzameld. De kans is groot dat apps de meeste GB's innemen, maar ook foto's en vooral video's kunnen aardig aantikken, zeker als je video's maakt in 4K.

Heb je een iPhone, dan kijk je in de instellingen bij 'Algemeen' en dan 'iPhone-opslag'. Ook hier verschijnt een balk die je vertelt waar je de meeste ruimte aan kwijt bent, en zie je direct een lijst met apps die veel geheugen in beslag nemen.

Kaf van koren scheiden

Nu wordt het tijd voor moeilijke keuzes: wat moet er van je telefoon af? Het handigst is om bij de apps te beginnen, omdat die vaak de meeste ruimte opeten.

Je kunt de lijst sorteren op welke programma's het grootst zijn, en waar dus de meeste winst te behalen valt. Controleer sowieso eerst of er geen apps tussen staan die je eigenlijk niet gebruikt, want dat scheelt gelijk een hoop.

Als je sorteert op grootte, komen chatapps als WhatsApp waarschijnlijk bovenaan te staan. Niet alleen de app zelf, maar ook alle media die je ermee opgeslagen hebt tellen mee, zoals foto's video's en gifjes. Eerder schreven we al hoe je al die media makkelijk opruimt.

Veel apps geven je ook de mogelijkheid om de cache te legen. Dit zijn gegevens die tijdelijk door een app worden opgeslagen. Je verwijdert dan niet direct de app zelf, maar wel de data die het de afgelopen tijd heeft verzameld. Tik op een app in je telefooninstellingen en vervolgens op 'Opslag' om te zien of deze optie er is.

Toch bewaren? Maak een back-up

Heb je nog niet genoeg ruimte vrij, dan zijn je foto's en vooral video's aan de beurt. Dit zul je handmatig moeten doen, omdat alleen jij kunt bepalen welke afbeeldingen je dierbaar zijn en welke wel weg mogen. In je opslag kun je je media ook op grootte sorteren, zodat de lange video's gelijk bovenaan staan.

Kun je geen afscheid nemen, dan kun je het best een back-up maken van je media voordat je alles van je telefoon verwijdert. Je kunt de media via Google Foto's of iCloud stallen in de cloud, al is ook daar je opslagruimte niet onbeperkt.