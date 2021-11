Deathloop, een schietspel waarin je steeds weer dezelfde dag opnieuw moet spelen, heeft negen nominaties ontvangen voor The Game Awards. De game is daarmee de meest genomineerde titel, maakte de organisatie van de awards dinsdagavond bekend.

Op nummer twee staat het spel Ratchet & Clank: Rift Apart, dat zes nominaties ontving. Nummer drie is It Takes Two, dat vijf nominaties kreeg. Samen met Metroid Dread, Psychonauts 2 en Resident Evil Village zijn de eerder genoemde spellen ook genomineerd in de categorie Game of the Year.

Gamers van over de hele wereld kunnen via de website van The Game Awards stemmen op hun favoriete games. Er zijn dertig verschillende categorieën waarin de spellen zijn ingedeeld, zoals beste actiespel, beste verhaallijn en beste geluidsdesign in een game.

De prijzen worden op 9 december uitgereikt in Los Angeles. Net als vorig jaar wordt het evenement uitgezonden via een livestream.