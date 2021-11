De schade als gevolg van phishing en bankhelpdeskfraude neemt toe, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) woensdag. In de eerste zes maanden van dit jaar kwam het bedrag uit op ruim 22,5 miljoen euro.

Phishing is een methode waarbij kwaadwillenden met nepmailtjes of -sms'jes hengelen naar persoonlijke data, zoals inlog- en bankgegevens. De schade daarvan bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 6,1 miljoen euro.

Bankhelpdeskfraude (ook wel spoofing genoemd) is een vorm van fraude waarbij oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Daarna doen zij zich voor als bankmedewerker om mensen vervolgens geld afhandig te maken. De schade die hierdoor ontstond kwam in de eerste helft van 2021 uit op 16,5 miljoen euro.

Volgens de vereniging loopt het bedrag op tot een "zorgwekkend hoog niveau". De totale schade van deze twee vormen van fraude bedroeg in heel 2020 namelijk nog 39,5 miljoen euro. De verwachting is dat het totale bedrag dit jaar hoger zal uitvallen.

Overigens wordt er wel steeds minder fraude gepleegd met creditcards en bankpassen. Zo halveerde de schade van fraude met creditcards naar ruim 1 miljoen euro en daalde de schade door gestolen bankpassen met 68 procent naar 940.000 euro.