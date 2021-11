Ruim 150 medewerkers van de Amerikaanse game-uitgever Activision Blizzard hebben dinsdag opnieuw gestaakt. Daarmee proberen ze het ontslag van CEO Bobby Kotick af te dwingen. Hij zou al jaren hebben geweten van seksueel wangedrag binnen het bedrijf, meldt The Wall Street Journal.

Eerder dit jaar werd bekend dat de staat Californië een rechtszaak heeft aangespannen tegen Activision Blizzard, dat bekend is van games als Call of Duty en World of Warcraft. Volgens de toezichthouder is er sprake van seksueel wangedrag en discriminatie op de werkvloer. Kotick heeft altijd gezegd dat hij daar niets van afwist.

Volgens The Wall Street Journal is dat echter niet waar. Kotick zou in 2018 een e-mail hebben ontvangen van een advocaat van een medewerker, waarin werd gemeld dat deze vrouw meerdere keren door haar chef was verkracht. Dit zou zijn gebeurd nadat ze werd gedwongen om te veel alcohol te drinken.

Het bedrijf zou in eerste instantie niets met die e-mail hebben gedaan, maar trof later toch een schikking met de vrouw in een rechtszaak die zij had aangespannen. Kotick zou hiervan geen melding hebben gemaakt aan het bestuur.

De CEO wordt zelf overigens ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een van zijn assistenten diende in 2006 een klacht in tegen hem, omdat hij haar zou hebben lastiggevallen en bedreigd. Volgens een woordvoerder van het bedrijf heeft hij daarvoor zijn excuses aangeboden.

Kotick zelf noemt het artikel van The Wall Street Journal in een reactie "misleidend". Hij zegt zich niet te herkennen in het beeld dat er van hem en het bedrijf wordt geschetst.