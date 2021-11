Wereldwijd maken vele duizenden gebruikers dinsdagavond melding van een storing bij Spotify, Snapchat, Google en diverse andere diensten. Ook gebruikers in Nederland hebben er last van. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is.

De klachten over de bovengenoemde diensten, Marktplaats, Discord, spellen Pokémon Go, Rocket League en Apex Legends en diverse andere diensten kwamen op vrijwel hetzelfde moment binnen. Bij Downdetector en allestoringen.nl klagen gebruikers sinds 18.30 uur.

Het is niet duidelijk of de storing alle of slechts een deel van de diensten van bijvoorbeeld Google treft.

Een woordvoerder van Spotify liet via Twitter weten dat het bedrijf op de hoogte is van de problemen die gebruikers ervaren. "We onderzoeken de situatie en houden jullie op de hoogte."

Overigens maken gebruikers ook in mindere mate melding van problemen bij Facebook en Instagram, terwijl Nederlanders zeggen dat de site van Testen voor Toegang niet altijd bereikbaar is.

Mogelijk storing bij onderliggende systemen

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Aangezien een groot aantal partijen is getroffen, gaat het wellicht om een probleem met onderliggende systemen, zoals DNS-servers of een dienst die alle getroffen partijen gebruiken.

Afgelopen zomer was een groot aantal sites ook niet bereikbaar door een storing. Toen was het DNS-systeem van contentdistributienetwerk Akamai getroffen, waar veel sites mee verbonden zijn. Vorige maand was Facebook nog urenlang offline door een verkeerde instelling op de bedrijfscomputers.