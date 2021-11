Een grote storing bij Google heeft dinsdagavond problemen veroorzaakt bij meerdere platformen en diensten. Onder meer Spotify en Snapchat waren een uur lang niet bereikbaar voor talloze gebruikers.

Wereldwijd maakten duizenden gebruikers sinds 18.30 uur melding van problemen bij niet alleen de bovengenoemde diensten, maar ook bij Marktplaats, Discord, de spellen Pokémon GO, Rocket League en Apex Legends en diverse andere platformen.

Er werd ook in mindere mate melding gemaakt van problemen bij Facebook en Instagram, terwijl Nederlanders niet altijd de site van Testen voor Toegang konden bereiken.

Zeer waarschijnlijk ontstonden de problemen bij Google Cloud. Op de statuspagina van deze dienst stond dat netwerkproblemen resulteerden in een 404-foutmelding. Rond 19.30 uur meldde het bedrijf dat de problemen met Cloud Networking gedeeltelijk zijn opgelost.

Afgelopen zomer was een groot aantal sites ook niet bereikbaar door een storing. Toen was het DNS-systeem van contentdistributienetwerk Akamai getroffen, waar veel sites mee verbonden zijn. En vorige maand was Facebook urenlang offline door een verkeerde instelling op de bedrijfscomputers.