WhatsApp is in Nederland verreweg de meestgebruikte chatapp en wordt regelmatig voorzien van nieuwe functies. Dankzij geplande updates en testversies weten we al iets over enkele aanpassingen die op stapel staan.

Let wel: al deze functies zitten nog in een testfase. Of en wanneer ze daadwerkelijk geïntroduceerd worden, is daardoor nog niet bekend. Sites als WABetaInfo spitten vaak testversies door om de nieuwe functies boven water te krijgen.

Functie Laatst gezien uitschakelen voor bepaalde contacten

De functie Laatst gezien, waarmee andere gebruikers kunnen zien wanneer jij voor het laatst online was, gaat mogelijk op de schop. WhatsApp test een functie om je meer opties te geven voor wie die status kan bekijken. Om je privacy te beschermen, kun je nu al instellen aan wie die status wordt getoond: aan niemand, alleen je contacten of iedereen.

Met de nieuwe functie zou je ook specifieke contacten kunnen uitsluiten, zodat zij niet zien wanneer je voor het laatst online was. Deze optie zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken als je vrienden wel mogen weten wanneer je online bent, maar je werkgerelateerde contacten niet.

Community's voor verschillende chatgroepen

WhatsApp test ook een communityfunctie, waarbij meerdere chatgroepen tot één overkoepelende groep kunnen behoren. Dit maakt het makkelijker om nieuwe appgroepen aan te maken met mensen die al in een bestaande groep zitten, zonder dat je telkens een heel nieuw chatgesprek hoeft aan te maken.

WhatsApp zou hiermee wat meer op apps als Slack of Discord gaan lijken. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld een appgroep voor je werk, waarbij je aparte chatgroepjes maakt voor dagelijkse werkzaamheden en voor zaken voor de lange termijn. Of voor sportclubs, die een algemene chat hebben en daarnaast groepjes voor elk afzonderlijk team.

Oudere berichten wissen

Je kunt al jaren berichten wissen, maar op dit moment kan dat alleen met berichten van ongeveer een uur oud. WhatsApp zou werken aan de mogelijkheid om ook veel oudere berichten te wissen.

Als je ooit in een groepsapp een beschamende uitspraak hebt gedaan en je niet wil dat anderen die later nog kunnen terugvinden, zou je die maanden later alsnog kunnen verwijderen.

Chatten op meerdere apparaten

Een functie waarvan we vrijwel zeker weten dat die eraan komt: op meerdere apparaten WhatsApp gebruiken. Die functie is zelfs al voor iedereen beschikbaar. Daarvoor moet je de bètaversie activeren in de instellingen van de app.

Via WhatsApp Web kun je nu ook al chatten via een browser, maar je moet altijd nog in de buurt van je verbonden telefoon blijven. Met de nieuwe functie log je straks niet meer in via je telefoon, maar op je eigen WhatsApp-account. Als je eenmaal bent ingelogd, kun je vanaf elk apparaat chatten via je eigen account en heb je je telefoon daar niet meer voor nodig.

App voor iPad

Het zou natuurlijk wel handig zijn als elk apparaat dan ook een mooie app heeft om mee te chatten, maar tot op heden is er voor iPads en andere tablets nog geen aparte versie uitgebracht. WhatsApp is alleen via een omweg met WhatsApp Web op een tablet te gebruiken en dan ontbreken belangrijke functies, zoals notificaties.

De tabletapp wordt eigenlijk een update van de bestaande iPhone-applicatie. Die app wordt universeel en zal op zowel tablets als telefoons goed werken. Er gaan al jaren geruchten over een iPad-app, maar nu zijn er ook verwijzingen in de testsoftware opgemerkt. Wanneer deze app mogelijk verschijnt, is nog niet bekend.