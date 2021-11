Internet- en televisieprovider Online.nl kampt met een storing waardoor klanten in Nederland geen internet hebben. Ook laten sommige mensen weten geen televisiesignaal te ontvangen en niet te kunnen bellen via de vaste telefoonaansluiting.

Op de storingssite Allestoringen.nl komen sinds dinsdag 10.00 uur tienduizenden meldingen binnen van gebruikers die zeggen last te hebben van de storing. Ook op Twitter laten mensen weten dat ze geen internet hebben. De storing lijkt Online.nl-klanten in heel het land te treffen.

Online.nl is niet bereikbaar voor een reactie. Ook de website van het bedrijf is niet bereikbaar. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is.