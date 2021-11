Het coronatestbedrijf waartegen het ministerie van Volksgezondheid maandag aangifte heeft gedaan, blijkt Spoedtest.nl. Het bedrijf ontkent dat het vaccinatiebewijzen heeft vervalst. Volgens directeur Rasmus Emmelkamp zijn de verdenkingen van het ministerie "volledig ongegrond", zo laat hij dinsdag weten aan NU.nl na berichtgeving door De Telegraaf.

Het ministerie van Volksgezondheid deed aangifte tegen Spoedtest.nl, omdat het sterke vermoedens heeft dat het bedrijf valse vaccinatiebewijzen zou hebben verstrekt. Het bedrijf geeft aan geen vaccinatiebewijzen te hebben verstrekt en enkel bezig te zijn geweest met het afnemen van coronatests.

Het departement heeft Spoedtest.nl de volledige toegang tot het CoronaCheck-systeem ontzegd, waardoor iedereen die een Testen voor Toegang-test bij het bedrijf heeft ingepland moet uitwijken naar andere testaanbieders.

"We streven ernaar om zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te blokkeren", aldus een woordvoerder van het ministerie maandag. Er is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak "heel serieus" neemt. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de hoogte gesteld.

Verbetering: Bij een eerdere versie van dit artikel was een foto geplaatst waarop een bord van het bedrijf Lead Healthcare was afgebeeld. Dat bedrijf is op geen enkele wijze betrokken bij de kwestie rond Spoedtest.nl. De afbeelding is aangepast.