Het coronatestbedrijf Spoedtest.nl mag voorlopig geen toegangstests meer uitvoeren en geen resultaten meer invoeren in de CoronaCheck-app. Het bedrijf wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd met vaccinatiebewijzen, waarop het ministerie van Volksgezondheid aangifte heeft gedaan. Spoedtest.nl-directeur Rasmus Emmelkamp noemt de verdenkingen "volledig ongegrond".

"We hebben sterke vermoedens dat er ten onrechte vaccinatiebewijzen zijn afgegeven", zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). "Ze maakten vaccinatiebewijzen aan, dat hoort een testaanbieder niet te doen. Dat is een van de redenen dat ze in beeld kwamen." Het ministerie heeft een team dat "dagelijks monitort hoe het gaat met het afgeven van QR-codes en verdachte patronen signaleert".

Mogelijk hebben een of meerdere artsen die werkzaam zijn bij het bedrijf de vaccinatiebewijzen aangemaakt. Doordat deze artsen een zogenoemde BIG-registratie hebben, konden ze dit online doen. Het bedrijf ontkent deze verdenkingen en geeft aan alleen tests te hebben uitgevoerd.

De Jonge benadrukt dat ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek doet. "Sommige mensen gebruiken hun BIG-registratie om fraude te plegen. Dat kan natuurlijk helemaal niet, dan ben je niet bezig met de volksgezondheid. Daarom moet het ook tuchtrechtelijk kunnen worden aangepakt."

Het departement heeft Spoedtest.nl de volledige toegang tot het CoronaCheck-systeem ontzegd. Daardoor moet iedereen die een Testen voor Toegang-test bij het bedrijf heeft ingepland uitwijken naar andere testaanbieders.

Verbetering: Bij een eerdere versie van dit artikel was een foto geplaatst waarop een bord van het bedrijf Lead Healthcare was afgebeeld. Dat bedrijf is op geen enkele wijze betrokken bij de kwestie rond Spoedtest.nl. De afbeelding is aangepast.