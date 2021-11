De Verenigde Staten zijn boos op Rusland vanwege een "gevaarlijk en onverantwoordelijke" rakettest in de ruimte. Door de test moest de bemanning van het internationale ruimtestation ISS maatregelen nemen om brokstukken te ontwijken.

De Russen bliezen met een raket een van hun eigen satellieten op, waardoor een wolk van puin ontstond in de ruimte. Het gaat om ruim vijftienhonderd grotere fragmenten en honderdduizenden stukjes kleiner schroot, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens het ministerie vormt het puin een aanzienlijk risico voor astronauten en kosmonauten in het ISS. Ook zou het een bedreiging vormen voor andere ruimtevluchtactiviteiten.

De ISS-bemanning, op dit moment vier Amerikanen, een Duitser en twee Russen, moest schuilen in ruimteschepen die eigenlijk zijn bedoeld om terug te keren naar de aarde. Het is een standaardprocedure in geval van een noodsituatie waarbij evacuatie nodig kan zijn.

Volgens de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos was er uiteindelijk niet veel aan de hand. Het ISS bevindt zich weer in de groene zone, schreef het agentschap op Twitter.